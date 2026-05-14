Jueves, 14 de Mayo 2026
Estudiantes riojanos reciben 3.000 tarjetas del Boleto Universitario Gratuito
La Rioja

Estudiantes riojanos reciben 3.000 tarjetas del Boleto Universitario Gratuito

El gobernador Ricardo Quintela entregó 3.000 tarjetas del Boleto Universitario Gratuito a estudiantes de la UNLaR, eliminando obstáculos económicos para acceder a la educación. Este beneficio busca garantizar igualdad de oportunidades y favorecer la continuidad educativa.

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El gobernador Ricardo Quintela entregó 3.000 tarjetas del Boleto Universitario Gratuito (BUG) a estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) en un acto realizado en el Salón Académico del Colegio Preuniversitario San Martín. Durante la ceremonia, destacó que la iniciativa busca eliminar obstáculos para que los jóvenes puedan acceder y permanecer en el sistema educativo.

Quintela subrayó que esta política pública tiene como objetivo garantizar igualdad de oportunidades y reducir las dificultades económicas que a menudo afectan la continuidad de los estudios. “Queremos que puedan acceder a un servicio educativo sin dificultades”, afirmó, enfatizando la importancia de la educación para el desarrollo personal y colectivo.

La rectora de UNLaR, Natalia Álbares Gómez, también resaltó la significancia del programa, señalando que representa el apoyo familiar en el camino hacia un futuro mejor. En representación de los beneficiarios, Brisa, una estudiante, expresó que el BUG facilita el traslado diario a la universidad y valoró el impacto positivo de esta ayuda estatal en su educación.

Etiquetas: la rioja unlar boleto universitario gratuito educación gobierno provincial ricardo quintela
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