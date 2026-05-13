Heroicos rescatistas salvan un caballo atrapado en un pozo ciego en Ulapes

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Un operativo conjunto entre bomberos, policía y personal municipal logró rescatar a un caballo caído en un pozo ciego en el Barrio Norte. El incidente ocurrió el martes alrededor de las 08.20 horas y requirió la activación de un protocolo de emergencia supervisado por Telmo Gutiérrez, director de Bromatología Municipal.

El Cuerpo de Bomberos se encargó de las maniobras para extraer al animal, mientras que la Policía local garantizó la seguridad en la zona. Además, operarios de Obras Públicas aportaron la maquinaria necesaria para el rescate. Tras varias horas de trabajo, el caballo fue rescatado y se encuentra fuera de peligro.

A pesar del éxito del operativo, la municipalidad de General San Martín subrayó la responsabilidad de los dueños del animal, argumentando que el suceso no fue meramente accidental, sino una grave falta a la seguridad pública. La comunidad ha expresado su preocupación, exigiendo mayores controles sobre la tenencia de animales en espacios urbanos.

Las autoridades están revisando los protocolos de actuación para mejorar la respuesta ante situaciones similares, destacando la importancia del trabajo coordinado entre diferentes organismos y la necesidad de un compromiso ciudadano para asegurar la seguridad de animales y personas.