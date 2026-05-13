El volcán Incapillo en La Rioja revela actividad geotérmica sorprendente

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El complejo volcánico Incapillo en La Rioja ha despertado un renovado interés debido a un estudio que sugiere la existencia de un sistema hidrotermal activo. Este volcán, considerado anteriormente como un sistema extinto, se ubica a aproximadamente 5.500 metros sobre el nivel del mar y es reconocido como la caldera más austral del arco volcánico de los Andes Centrales.

Una consultoría técnica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) llevó a cabo una evaluación de las manifestaciones geotérmicas del área, revelando evidencias de actividad en el sistema geotérmico. El investigador Pablo Alasino, autor del artículo en la revista Journal of Volcanology and Geothermal Research, indicó que el volcán no debe ser considerado completamente inerte, ya que se han encontrado indicios de un sistema hidrotermal profundo aún alimentado por calor magmático.

El análisis realizado también mostró que, en el pasado, Incapillo alcanzó temperaturas de hasta 90°C, antes de estabilizarse en condiciones más moderadas de aproximadamente 40°C. Aunque las señales de actividad hidrotermal en la superficie son escasas en la actualidad, los investigadores advierten que el volcán podría estar en una fase de evolución prolongada, abriendo así nuevas posibilidades para la exploración de energías limpias en la región.