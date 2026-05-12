Martes, 12 de Mayo 2026
Obras viales y capacitación: un nuevo impulso para el desarrollo de La Rioja
La Rioja

Obras viales y capacitación: un nuevo impulso para el desarrollo de La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con José Morea para abordar el impacto del proyecto minero en La Rioja. Se confirmó el desarrollo de un bypass clave que desviará el tránsito pesado, mejorando la circulación local. Además, se avanzará en capacitaciones para trabajadores y proveedores, generando oportunidades en el sector. La normalización del tránsito tras la suspensión de restricciones permitirá un flujo adecuado hacia el yacimiento.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 58 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La reunión entre el gobernador Ricardo Quintela y José Morea, director de Vicuña para Argentina y Chile, busca resolver el conflicto en torno a la exigencia de un Informe de Impacto Ambiental para el proyecto minero. Esta situación había causado interrupciones en el tránsito hacia el yacimiento, intensificando el debate sobre la importancia de La Rioja en esta iniciativa minera.

Como resultado de las conversaciones, Vicuña aseguró la continuación del desarrollo del bypass de Guandacol, una obra crucial para desviar el tránsito pesado minero fuera del área urbana. Además, se reafirmó el compromiso de mantener la Ruta 506, un corredor vital para la logística en la región. La empresa también se comprometió a avanzar en una agenda de capacitación para trabajadores y proveedores locales, a pesar de que la prioridad laboral seguirá siendo para San Juan.

Morea destacó la importancia de construir el bypass y mencionó que ya hay empresas interesadas en la licitación, lo que podría facilitar la contratación de mano de obra local. Después de la suspensión de las medidas judiciales que limitaban el tránsito, la circulación por el territorio riojano se ha normalizado, permitiendo el traslado de personal y equipos hacia el yacimiento.

Desde la Provincia, se ve este acuerdo como un avance en la defensa de los intereses locales y una oportunidad para garantizar la participación de la comunidad en actividades relacionadas con el proyecto minero. Vicuña continúa con el desarrollo del Corredor Norte en San Juan, aunque esta alternativa no estará lista este año, haciendo esencial mantener una relación operativa con La Rioja.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela minería bypass guandacol capacitación laboral tránsito
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3763 articles →

Artículos relacionados

Historia conmovedora de un familia riojana en La Perla: el legado de un hijo

Estudiantes de Chepes en el centro de la polémica por agresión a un caballo

Avance en la escrituración de viviendas beneficia a familias de Nueva Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar