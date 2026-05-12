Obras viales y capacitación: un nuevo impulso para el desarrollo de La Rioja

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La reunión entre el gobernador Ricardo Quintela y José Morea, director de Vicuña para Argentina y Chile, busca resolver el conflicto en torno a la exigencia de un Informe de Impacto Ambiental para el proyecto minero. Esta situación había causado interrupciones en el tránsito hacia el yacimiento, intensificando el debate sobre la importancia de La Rioja en esta iniciativa minera.

Como resultado de las conversaciones, Vicuña aseguró la continuación del desarrollo del bypass de Guandacol, una obra crucial para desviar el tránsito pesado minero fuera del área urbana. Además, se reafirmó el compromiso de mantener la Ruta 506, un corredor vital para la logística en la región. La empresa también se comprometió a avanzar en una agenda de capacitación para trabajadores y proveedores locales, a pesar de que la prioridad laboral seguirá siendo para San Juan.

Morea destacó la importancia de construir el bypass y mencionó que ya hay empresas interesadas en la licitación, lo que podría facilitar la contratación de mano de obra local. Después de la suspensión de las medidas judiciales que limitaban el tránsito, la circulación por el territorio riojano se ha normalizado, permitiendo el traslado de personal y equipos hacia el yacimiento.

Desde la Provincia, se ve este acuerdo como un avance en la defensa de los intereses locales y una oportunidad para garantizar la participación de la comunidad en actividades relacionadas con el proyecto minero. Vicuña continúa con el desarrollo del Corredor Norte en San Juan, aunque esta alternativa no estará lista este año, haciendo esencial mantener una relación operativa con La Rioja.