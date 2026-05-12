Estudiantes de Chepes en el centro de la polémica por agresión a un caballo

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La comunidad de Chepes está impactada tras la difusión de un video que muestra un caso de maltrato animal. En las imágenes, un grupo de jóvenes, al salir de un establecimiento escolar, agreden a un caballo que descansaba en la vía pública sin provocación alguna. Un adolescente golpea al animal en la cabeza, dejándolo aturdido mientras los demás continúan su camino.

La indignación entre los vecinos ha sido palpable, llevando a una fuerte reacción en redes sociales donde se exige la identificación de los agresores y la aplicación de sanciones. Además, se pide a las autoridades escolares que actúen, ya que los jóvenes portaban el uniforme de una institución local. La Ley 14.346, que protege a los animales, también ha sido mencionada en las demandas de acción.

El incidente ha levantado preocupaciones entre padres y docentes sobre el nivel de violencia ejercido por los menores y la falta de empatía. Este caso subraya la necesidad de reforzar la educación en valores y el respeto hacia todos los seres vivos en los entornos escolares y familiares. Se espera que las autoridades tomen medidas no solo para sancionar, sino también para promover una cultura de respeto hacia los animales.