Martes, 12 de Mayo 2026
Historia conmovedora de un familia riojana en La Perla: el legado de un hijo
La Rioja

Historia conmovedora de un familia riojana en La Perla: el legado de un hijo

Un hombre de La Perla regresa a Córdoba tras vivir en Alemania, enfrentando el dolor de la desaparición de su padre durante la dictadura. Su historia conecta generaciones y revive la memoria familiar.

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La conmovedora historia de un hijo de un riojano ha impactado a la comunidad, destacando su regreso a Córdoba tras vivir durante años en Alemania. Este hombre, que formó su familia en el exterior, tomó la decisión de volver a su tierra natal después de un proceso terapéutico de seis años. “Mi terapeuta me hizo mirar este dolor que yo no había podido enfrentar por tantos años”, compartió.

Al regresar, se instaló en un departamento desde donde podía observar el predio de La Perla, un centro clandestino de detención de la última dictadura militar. Años después, pudo ingresar por primera vez al lugar, sintiendo que cerraba una etapa y enfrentaba verdades familiares ocultas durante décadas. Recientemente, recibió la noticia de la identificación de los restos de su padre, Adrián José Ferreyra, quien había sido desaparecido.

El hombre también reflexionó sobre cómo transmite esta historia a su hijo, recordando a su madre, María del Carmen Pietri, y el impacto emocional que la desaparición de su esposo tuvo en su vida. Coincidentemente, su hijo asiste a la misma escuela donde su madre fue docente, lo que refuerza el lazo entre generaciones y la importancia de recordar el pasado.

Etiquetas: la rioja la perla memoria histórica regreso a las raíces desapariciones forzadas familia
TL;DR

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