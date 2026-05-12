Avance en la escrituración de viviendas beneficia a familias de Nueva Rioja

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El Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social del Gobierno provincial llevará a cabo un operativo en el barrio Nueva Rioja el martes 19. Este abordaje tiene como objetivo la escrituración de propiedades, beneficiando a más de 5 mil vecinos que residen en la zona.

El ministro Ariel Puy Soria destacó la importancia de que cada familia cuente con su escritura de dominio, mencionando que el barrio, con más de 70 años de historia, enfrenta problemas de regularización de lotes. Durante el operativo, un equipo técnico y legal de la Secretaría de Tierras ayudará en el proceso de mensura y regularización.

Puy Soria también enfatizó la necesidad de dialogar directamente con los vecinos para identificar y resolver las problemáticas del hábitat, así como las mejoras en servicios básicos. La nueva comisión directiva del centro vecinal, presidida por Marta Pioli, ha mostrado un compromiso con la regularización de escrituras, lo que fue valorado por el ministro como una acción prioritaria.

Este proceso no solo busca garantizar el derecho a la propiedad, sino también integrar a cientos de familias al Catastro y al Registro de la Propiedad Inmueble, contribuyendo así a la justicia social en la comunidad.