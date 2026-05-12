Estudiantes de La Rioja se movilizarán por mayores fondos para Educación este martes

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Organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes se reunirán en La Rioja este martes a las 16:30 horas para participar en la cuarta Marcha Federal Universitaria. La movilización comenzará en el monumento a Joaquín V. González y se dirigirá a la sede de la UNLAR. Este evento nacional tiene como objetivo exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial para el personal docente y no docente.

El acto central se llevará a cabo en Plaza de Mayo a las 17:00 horas, donde diversas entidades se concentrarán en diferentes puntos a lo largo del día. Como resultado de esta jornada de protesta, habrá suspensión de clases y paros totales en todas las universidades del país. La convocatoria ha sido impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), quienes han denunciado la crítica situación financiera que enfrentan las universidades públicas debido al desfinanciamiento desde diciembre de 2023.

Además, se busca visibilizar los bajos salarios de los trabajadores del sector, ya que muchos perciben haberes por debajo de la canasta básica. Las instituciones han alertado sobre una caída del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026, lo que deteriora la calidad de la educación superior en el país. Esta crisis impacta gravemente el funcionamiento de todas las universidades nacionales, poniendo en riesgo el futuro de la formación universitaria en Argentina.