Martes, 12 de Mayo 2026
Desfinanciamiento en la educación pública: UNLaR alerta sobre las consecuencias para los estudiantes de La Rioja
La Rioja

Desfinanciamiento en la educación pública: UNLaR alerta sobre las consecuencias para los estudiantes de La Rioja

La UNLaR enfrenta una crisis financiera crítica que afecta a 15 mil ingresantes. La movilización en la capital riojana busca visibilizar el impacto del desfinanciamiento en la educación pública.

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La situación financiera de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) es crítica, según advierten sus autoridades. El vicerrector, Oviedo, y el secretario de Relaciones Institucionales, Isaías Díaz, expresaron su preocupación por el desfinanciamiento del sistema académico y científico, lo que afecta directamente a la comunidad educativa.

Las autoridades señalaron que la marcha que se llevará a cabo busca visibilizar la crisis de la universidad pública, destacando que no se trata solo de demandas salariales sino de la defensa de la estructura universitaria. "Hay que visualizar la universidad pública deteriorada", afirmó Oviedo, enfatizando que el objetivo es evidenciar el vaciamiento del sistema.

Actualmente, los fondos enviados por el Gobierno Nacional apenas cubren los salarios, dejando en incertidumbre los gastos de funcionamiento. Desde el rectorado se mostraron dispuestos a la auditoría de recursos, pero también exigirán el cumplimiento de los compromisos económicos. Díaz agregó que la crisis universitaria impacta en la soberanía y el desarrollo regional, subrayando que la UNLaR recibe 15 mil nuevos ingresantes que dependen de la gratuidad educativa.

Etiquetas: la rioja unlar marcha universitaria financiamiento política educativa gobierno nacional
TL;DR

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