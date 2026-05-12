Martes, 12 de Mayo 2026
Escrituración masiva en barrio Nueva Rioja beneficiará a 5.000 familias locales
La Rioja

Escrituración masiva en barrio Nueva Rioja beneficiará a 5.000 familias locales

El próximo martes 19, el Gobierno provincial iniciará un abordaje territorial en el barrio Nueva Rioja, beneficiando a más de 5 mil vecinos con el proceso de regularización dominial. El ministro Puy Soria destaca la importancia de garantizar derechos de propiedad y mejorar la calidad de vida en la zona.

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El próximo martes 19, el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social ejecutará un abordaje territorial en el barrio Nueva Rioja, donde residen más de 5 mil vecinos. Esta iniciativa busca avanzar en la regularización dominial y garantizar la seguridad jurídica para los habitantes de la zona.

El anuncio fue realizado por el ministro Ariel Puy Soria en una reunión con la secretaria de Tierras, Irene Zárate, y la nueva comisión del centro vecinal, encabezada por la presidenta Marta Pioli. Durante el encuentro, se estableció un plan de trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida en el barrio, que presenta numerosas manzanas sin regularizar.

Puy Soria destacó la importancia de que todos los vecinos obtengan su escritura de dominio, enfatizando que el derecho a la propiedad es fundamental y debe ser consolidado a través de acciones públicas. El abordaje incluirá un diálogo directo con las familias para identificar sus necesidades y buscar soluciones concretas.

Los vecinos deberán presentar la documentación necesaria para avanzar en el proceso de mensura y regularización, lo que permitirá la entrega de títulos de propiedad en un acto de justicia social. Según el ministro, esto incorporará a cientos de familias al Catastro y al Registro de la Propiedad Inmueble.

Etiquetas: la rioja barrio nueva rioja regularización dominial ministerio de vivienda seguridad jurídica bienestar social
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