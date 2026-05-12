Incendio en vivienda de La Rioja: paloma electrocutada causa daños materiales

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Un incendio se desató en una vivienda familiar en la intersección de Facundo Quiroga y Granadero Gurel, tras un cortocircuito provocado por una paloma que hizo contacto con el cableado de alta tensión. La descarga eléctrica generó una lluvia de chispas que alcanzó la estructura de la casa, provocando la rápida propagación del fuego.

Los bomberos y personal de emergencias llegaron al lugar para combatir las llamas, logrando controlar el incendio antes de que se extendiera por completo. A pesar de la magnitud del incidente, no se registraron heridos graves, aunque los daños materiales en la vivienda son significativos.

Este evento ha generado preocupación entre los vecinos sobre la seguridad del tendido eléctrico en la zona. Muchos solicitan una revisión de la infraestructura para prevenir futuros accidentes. La comunidad también resalta la importancia de la concientización sobre la seguridad eléctrica, tanto en hogares como en espacios públicos, para evitar situaciones similares que puedan poner en riesgo la vida y los bienes de las personas.