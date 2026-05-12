Mañanas heladas y un fin de semana inestable: se prevén lluvias para La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las condiciones climáticas en La Rioja se mantendrán favorables hasta el viernes, con temperaturas que alcanzarán hasta los 24°C. Sin embargo, un cambio significativo se anticipa para el sábado, cuando un frente sur traerá consigo lloviznas y un descenso de temperaturas.

Desde este martes, el cielo estará mayormente despejado, con mañanas frescas que oscilarán entre 6°C y 8°C. Las tardes serán agradables, con temperaturas que alcanzarán entre 22°C y 24°C. A medida que avance la semana, se prevé un leve aumento en la nubosidad, pero sin riesgo de lluvias.

Con la llegada del fin de semana, se espera un aumento de la nubosidad y una inestabilidad generalizada. Las temperaturas máximas no superarían los 20°C, lo que generará un ambiente otoñal. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones del pronóstico, especialmente si planean viajar, debido a la posible reducción de visibilidad por lloviznas.