Martes, 12 de Mayo 2026
Mañanas heladas y un fin de semana inestable: se prevén lluvias para La Rioja
La Rioja

Mañanas heladas y un fin de semana inestable: se prevén lluvias para La Rioja

La Rioja disfrutará de temperaturas de hasta 24°C hasta el viernes, pero un frente frío traerá lloviznas y descenso a 16°C durante el fin de semana. Se aconseja precaución en rutas.

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Las condiciones climáticas en La Rioja se mantendrán favorables hasta el viernes, con temperaturas que alcanzarán hasta los 24°C. Sin embargo, un cambio significativo se anticipa para el sábado, cuando un frente sur traerá consigo lloviznas y un descenso de temperaturas.

Desde este martes, el cielo estará mayormente despejado, con mañanas frescas que oscilarán entre 6°C y 8°C. Las tardes serán agradables, con temperaturas que alcanzarán entre 22°C y 24°C. A medida que avance la semana, se prevé un leve aumento en la nubosidad, pero sin riesgo de lluvias.

Con la llegada del fin de semana, se espera un aumento de la nubosidad y una inestabilidad generalizada. Las temperaturas máximas no superarían los 20°C, lo que generará un ambiente otoñal. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones del pronóstico, especialmente si planean viajar, debido a la posible reducción de visibilidad por lloviznas.

Etiquetas: la rioja clima pronóstico del tiempo condiciones climáticas lloviznas temperaturas
TL;DR

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