El gobernador Quintela celebra a la comparsa Jararaka, campeona en Gualeguaychú

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La comparsa Jarakara de Chilecito logró un importante reconocimiento al recibir el primer premio en el 17º Encuentro Nacional e Internacional de batucada en Gualeguaychú, Entre Ríos. Este evento, que reunió a 36 comparsas, marcó un hito al ser la primera vez que la provincia obtiene el premio mayor y la copa challenger en este concurso.

El gobernador Ricardo Quintela recibió a los integrantes de la comparsa para celebrar su victoria, acompañados por el secretario de la Gobernación, Ricardo Herrera. Este último destacó la relevancia cultural de Jarakara, que cumple 57 años y juega un papel fundamental en las tradiciones de los carnavales en la región, especialmente en la fiesta de la Chaya.

Además del primer puesto en batucada, la comparsa obtuvo reconocimientos en otras categorías, como el primer puesto en Casal y el segundo en Ala de pasista. El líder de la agrupación, Daniel "Chavo" Flores, expresó su orgullo por los logros alcanzados y agradeció el apoyo del gobernador, enfatizando la importancia de fomentar la participación juvenil en actividades culturales.

Este éxito no solo resalta la cultura local de Chilecito, sino que también augura un futuro prometedor para la comparsa, que planea seguir participando en eventos de gran relevancia a nivel nacional.