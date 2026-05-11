Lunes, 11 de Mayo 2026
El Plan Minero 2026-2030 promete nuevos empleos en Felipe Varela
La Rioja

El Plan Minero 2026-2030 promete nuevos empleos en Felipe Varela

El intendente de Felipe Varela, Hugo Páez, destacó el Plan Quinquenal Minero 2026-2030, señalando que la minería impulsará el crecimiento económico y laboral en la región.

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El intendente de Felipe Varela, Hugo Páez, mostró su apoyo a la estrategia minera del Gobierno provincial, mencionando que esta actividad es crucial para el crecimiento económico y laboral de la región. Su respaldo se dio durante la presentación del Plan Quinquenal Minero 2026-2030, que se llevó a cabo en el Paseo Cultural Castro Barros.

Páez destacó la importancia de la minería para el futuro de la provincia, asegurando que puede generar empleo y recursos necesarios. "La minería es hoy una actividad fundamental", afirmó, enfatizando que Felipe Varela se beneficia significativamente de esta actividad, en parte gracias a la empresa Vicuña y el tránsito por la Ruta Provincial 506.

El intendente también subrayó la importancia de la planificación en el desarrollo del sector y valoró el compromiso del Gobierno provincial de avanzar con una estrategia a largo plazo. "Planificar esta actividad es esencial para nuestra cordillera", concluyó, expresando su esperanza en que el crecimiento de la minería aporte a la generación de empleo y mejore las condiciones económicas de muchas familias.

Etiquetas: la rioja minería plan quinquenal minero crecimiento económico empleo gobierno provincial
TL;DR

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