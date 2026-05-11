Lunes, 11 de Mayo 2026
Guía sobre el uso de celulares en colegios: un paso hacia la convivencia escolar en La Rioja
La Rioja

Guía sobre el uso de celulares en colegios: un paso hacia la convivencia escolar en La Rioja

Se está elaborando una "Guía de Celulares en las Instituciones Educativas" en La Rioja, con el objetivo de regular su uso en las aulas y potenciar el aprendizaje. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, busca adaptarse a los desafíos tecnológicos actuales y promover un uso responsable de la tecnología en el ámbito escolar. La colaboración entre directivos, docentes y gremios será esencial para su implementación exitosa.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 26 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

A través de una iniciativa de la Secretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, se está desarrollando una "Guía de Celulares en las Instituciones Educativas" en La Rioja. Esta guía tiene como objetivo ofrecer herramientas para el uso responsable de celulares en los establecimientos educativos, adaptándose a los retos tecnológicos actuales.

El encuentro realizado en el Teatro de la Ciudad reunió a directivos, docentes y representantes de distintos sectores educativos para discutir sobre el uso de dispositivos móviles en el aula. Durante la jornada, se enfatizó la necesidad de establecer una política que regule su utilización, fomentando un debate colectivo y constructivo entre los participantes.

Una vez alcanzados los acuerdos necesarios, la guía será oficializada mediante una resolución ministerial, integrándose en el ámbito escolar. La secretaria Vanesa Navarro Martínez subrayó la importancia de esta regulación para potenciar el aprendizaje, mientras que el ministro Ariel Martínez destacó la relevancia de adaptar las propuestas a la evolución tecnológica.

La guía busca ofrecer orientaciones prácticas para que el uso de celulares no interfiera con el aprendizaje, promoviendo su integración como una herramienta valiosa en la educación. La colaboración entre docentes, padres y alumnos será esencial para el éxito de esta propuesta.

Etiquetas: la rioja educación uso de celulares tecnología educativa guía de celulares política educativa
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3710 articles →

Artículos relacionados

La Rioja se prepara para recibir el 2° Encuentro Federal Parlamentario en mayo

Avances en obras viales: mejoran rutas en La Rioja para optimizar el tránsito

Parque Solar Arauco I: nuevo aporte energético de 64 MW para la provincia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar