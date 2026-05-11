Guía sobre el uso de celulares en colegios: un paso hacia la convivencia escolar en La Rioja

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A través de una iniciativa de la Secretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, se está desarrollando una "Guía de Celulares en las Instituciones Educativas" en La Rioja. Esta guía tiene como objetivo ofrecer herramientas para el uso responsable de celulares en los establecimientos educativos, adaptándose a los retos tecnológicos actuales.

El encuentro realizado en el Teatro de la Ciudad reunió a directivos, docentes y representantes de distintos sectores educativos para discutir sobre el uso de dispositivos móviles en el aula. Durante la jornada, se enfatizó la necesidad de establecer una política que regule su utilización, fomentando un debate colectivo y constructivo entre los participantes.

Una vez alcanzados los acuerdos necesarios, la guía será oficializada mediante una resolución ministerial, integrándose en el ámbito escolar. La secretaria Vanesa Navarro Martínez subrayó la importancia de esta regulación para potenciar el aprendizaje, mientras que el ministro Ariel Martínez destacó la relevancia de adaptar las propuestas a la evolución tecnológica.

La guía busca ofrecer orientaciones prácticas para que el uso de celulares no interfiera con el aprendizaje, promoviendo su integración como una herramienta valiosa en la educación. La colaboración entre docentes, padres y alumnos será esencial para el éxito de esta propuesta.