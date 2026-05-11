La Rioja se prepara para recibir el 2° Encuentro Federal Parlamentario en mayo

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El 11 de mayo, La Rioja será anfitriona del 2° Encuentro Federal de la Red de Secretarios Parlamentarios y Administrativos de Legislaturas Conectadas, que se llevará a cabo en el Paseo Cultural Castro Barros. Esta actividad, organizada por la vicegobernadora Teresita Madera, comenzará a las 9.30 y contará con la participación de delegaciones de diversas provincias argentinas y representantes de concejos deliberantes riojanos.

Durante el encuentro, se abordarán temas relacionados con la gestión legislativa y la coordinación de sesiones parlamentarias, enfatizando el papel estratégico de las secretarías en los procesos legislativos. Además, se discutirá la modernización de sistemas informáticos y la implementación de herramientas digitales para mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión pública.

La iniciativa es impulsada por Legislaturas Conectadas, un espacio que busca fomentar el intercambio técnico y la cooperación entre provincias. Este esfuerzo tiene como objetivo fortalecer instituciones más ágiles y cercanas a la ciudadanía, generando un marco de colaboración para compartir experiencias y adoptar mejores prácticas en la gestión parlamentaria.

Se espera que este tipo de encuentros se conviertan en una práctica habitual para facilitar la adaptación a nuevas tecnologías en las legislaturas, respondiendo así a las necesidades actuales de la población y los desafíos futuros.