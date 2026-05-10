Domingo, 10 de Mayo 2026
Avances en obras viales: mejoran rutas en La Rioja para optimizar el tránsito
La Rioja

Avances en obras viales: mejoran rutas en La Rioja para optimizar el tránsito

La Administración Provincial de Vialidad realiza un operativo de recuperación vial en La Rioja, abarcando bacheo y mejoras en rutas clave. Las intervenciones son esenciales para la seguridad y conectividad entre localidades.

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La Administración Provincial de Vialidad está realizando un operativo de recuperación vial en diferentes departamentos de La Rioja, con el fin de mejorar la infraestructura y garantizar la seguridad de los usuarios. Se están movilizando recursos técnicos y maquinaria para llevar a cabo trabajos de bacheo, despeje de cuestas y recuperación de rutas productivas.

En la ciudad de Capital, los equipos han trabajado en el barrio 20 de Mayo y en El Tala. Se han realizado mejoras en la Ruta Provincial Nº 3, la Ruta Nº 5 y el camino hacia Juan Caro. En el departamento Castro Barros, destaca la reconstrucción de banquinas en la Ruta Nº 8.

En el Oeste Riojano, se ejecutaron tareas de bacheo en la “Ruta de la Producción” en Chilecito y Famatina, además de trabajos en San Blas de los Sauces para fortalecer defensas en Andolucas. En el Valle del Bermejo, se removieron piedras en la Cuesta de La Troya para facilitar el tránsito.

Las cuadrillas también se enfocaron en la Ruta Nº 25 y en los corredores que conectan Olta, Chañar, Catuna y Milagro. Además, se reportaron trabajos de limpieza de alcantarillas y canales, cruciales para prevenir inundaciones y mejorar el manejo del agua en la provincia.

Etiquetas: la rioja vialidad recuperación vial obras públicas infraestructura seguridad vial
TL;DR

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