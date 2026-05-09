El Parque Solar Arauco I inicia su operación en La Rioja con 64 megavatios de energía renovable

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La inauguración del Parque Solar Arauco I marca un avance significativo en el sector de las energías renovables en La Rioja. Este nuevo parque solar, que incorpora 64 megavatios al sistema energético provincial, fue inaugurado por el gobernador Ricardo Quintela, quien destacó la importancia de los recursos naturales de la región en la producción energética.

El parque solar está compuesto por más de 89 mil paneles solares distribuidos en un terreno de más de 100 hectáreas, y su implementación requirió una compleja logística internacional para la llegada de equipos desde China. Durante el acto, Quintela enfatizó que el clima de la provincia, con vientos y sol intensos, son condiciones favorables para la generación de energía.

El secretario de Energía, Alfredo Pedrali, también participó del evento, resaltando el orgullo que representa este desarrollo y la importancia de las políticas energéticas en curso. Además, mencionó el compromiso de llevar energía a comunidades aisladas y la necesidad de avanzar hacia una política de energías renovables a nivel nacional.

El presidente de Parque Arauco, Ariel Parmigiani, expresó su satisfacción por el esfuerzo conjunto que permitió concretar el proyecto, que representa un hito en la generación de energías limpias en Argentina.