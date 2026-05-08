Este sábado, avistaje de aves gratuito en la Reserva Takú para toda la familia

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Este sábado 9 de mayo, la Reserva Natural Urbana Takú será el escenario de una salida gratuita para la observación de aves, en el marco del Global Big Day. La actividad comenzará a las 9 horas desde la Plaza Takú, ubicada sobre la avenida Las Piedras, y está diseñada para todo público, con el propósito de registrar la mayor cantidad de especies de aves en libertad.

Los interesados en participar deberán enviar su nombre, DNI y cantidad de acompañantes a través de las redes sociales de la reserva, ya que los cupos son limitados. Se recomienda llevar calzado cómodo, agua y protección solar, ya que la actividad se desarrollará al aire libre. Además, se sugiere descargar la aplicación gratuita eBird para registrar las especies avistadas durante el evento.

Este evento no solo tiene como finalidad promover la observación de aves, sino también concientizar sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad local. La reserva se ha convertido en un punto clave para los amantes de la naturaleza y la fotografía, y actividades como esta refuerzan el compromiso de la comunidad con el cuidado del medio ambiente y el turismo sostenible.