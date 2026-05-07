Jueves, 7 de Mayo 2026
Proyecto de energía geotérmica busca diversificar la matriz energética de Arauco
La Rioja

Proyecto de energía geotérmica busca diversificar la matriz energética de Arauco

Un proyecto en el Senado busca declarar de Interés Nacional los estudios de geotermia en Santa Teresita, abriendo la puerta a nuevas energías renovables y potenciales invernaderos sustentables. La Rioja podría liderar en producción eléctrica y agrícola.

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La provincia de La Rioja avanza hacia un desarrollo significativo en energías renovables, con un enfoque en la geotermia. El senador nacional Fernando Rejal presentó un proyecto en el Senado de la Nación para declarar de Interés Nacional los estudios sobre la entalpía y la viabilidad de producción geotérmica en Santa Teresita.

Esta iniciativa, impulsada por el diputado provincial Nicolás Antonio Martínez, busca formalizar la investigación relacionada con el calor del agua y su potencial para generar energía eléctrica. Rejal destacó que la geotermia podría ofrecer una generación de energía más económica y constante en comparación con otras fuentes renovables.

Los estudios realizados han mostrado que en la superficie de Santa Teresita, las temperaturas varían entre 32°C y 48°C, mientras que a profundidades de 600 a 700 metros, se alcanzan entre 142°C y 200°C. La propuesta incluye la creación de invernaderos sustentables que, similar a modelos en los Países Bajos, permitirían un cultivo continuo durante todo el año, reduciendo la dependencia de las condiciones climáticas y mejorando la producción agrícola local.

Etiquetas: la rioja geotermia energía renovable senador nacional desarrollo sustentable producción agrícola
TL;DR

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