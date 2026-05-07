Tarifa de Rioja Bus congelada: vecinos esperan mejoras en el servicio durante cuatro meses

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El Gobierno de La Rioja ha decidido congelar el costo del boleto urbano de Rioja Bus en la Capital y Chilecito durante cuatro meses, con el fin de proteger a los sectores más vulnerables. La secretaria de Transporte, Alcira Brizuela, confirmó que este cambio se produce en un contexto de alta inflación y reducción de subsidios nacionales. Actualmente, el costo del boleto se mantiene en $1.000, cifra que es la más baja en la región y el país.

La medida busca enfrentar una preocupante caída del 60% en la cantidad de pasajeros, superando el promedio nacional del 50%. El gobierno provincial destina 1.200 millones de pesos mensuales para mantener el servicio, que abarca el funcionamiento operativo de las unidades y el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG).

Brizuela indicó que, a pesar de las dificultades, se mantiene una mesa de diálogo con el Ejecutivo para abordar la situación del transporte interurbano, que enfrenta desafíos adicionales por la falta de subsidios. La decisión de congelar las tarifas en este contexto crítico refleja la intención del gobierno de garantizar la accesibilidad al transporte público para quienes más lo necesitan.