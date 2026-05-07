La minería avanza en La Rioja: 18 proyectos en ejecución transforman la provincia

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El ministro de Producción, Empleo, Minería e Industria, Federico Bazán, destacó el avance de la minería en La Rioja durante la presentación del Plan Estratégico Minero 2026-2030. Actualmente, la provincia cuenta con 18 proyectos en etapa de prospección y otros en fase de exploración, centrados en recursos como cobre, oro, plata y zinc.

El funcionario subrayó que uno de los mayores desafíos es fortalecer la comunicación y la participación ciudadana, esenciales para el desarrollo minero. Bazán enfatizó que este cambio de paradigma busca generar oportunidades laborales y fomentar la inversión, creando un ambiente de confianza entre los ciudadanos y los proyectos mineros.

Los proyectos en fase de exploración están destinados a aumentar las inversiones y la generación de empleo local, priorizando la inclusión de proveedores riojanos. El plan fue elaborado en colaboración con diversas áreas del Gobierno provincial, universidades, gremios y el sector privado, buscando asegurar la transparencia, sostenibilidad y oportunidades para la comunidad.

La afirmación de Bazán sobre la minería como una "realidad" en La Rioja representa un hito en la historia económica provincial, con proyecciones de crecimiento para la economía local y el desarrollo de industrias relacionadas.