Jueves, 7 de Mayo 2026
La minería avanza en La Rioja: 18 proyectos en ejecución transforman la provincia
La Rioja

La minería avanza en La Rioja: 18 proyectos en ejecución transforman la provincia

La minería en La Rioja avanza con 18 proyectos en prospección, centrados en cobre, oro, plata y zinc. Se busca generar empleo local y fomentar la participación ciudadana en este desarrollo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El ministro de Producción, Empleo, Minería e Industria, Federico Bazán, destacó el avance de la minería en La Rioja durante la presentación del Plan Estratégico Minero 2026-2030. Actualmente, la provincia cuenta con 18 proyectos en etapa de prospección y otros en fase de exploración, centrados en recursos como cobre, oro, plata y zinc.

El funcionario subrayó que uno de los mayores desafíos es fortalecer la comunicación y la participación ciudadana, esenciales para el desarrollo minero. Bazán enfatizó que este cambio de paradigma busca generar oportunidades laborales y fomentar la inversión, creando un ambiente de confianza entre los ciudadanos y los proyectos mineros.

Los proyectos en fase de exploración están destinados a aumentar las inversiones y la generación de empleo local, priorizando la inclusión de proveedores riojanos. El plan fue elaborado en colaboración con diversas áreas del Gobierno provincial, universidades, gremios y el sector privado, buscando asegurar la transparencia, sostenibilidad y oportunidades para la comunidad.

La afirmación de Bazán sobre la minería como una "realidad" en La Rioja representa un hito en la historia económica provincial, con proyecciones de crecimiento para la economía local y el desarrollo de industrias relacionadas.

Etiquetas: la rioja minería plan estratégico minero empleo desarrollo económico gobierno provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3639 articles →

Artículos relacionados

El Plan Estratégico Minero 2026-2030 promete nuevas oportunidades para La Rioja

Empleados estatales de La Rioja recibirán sus sueldos este jueves sin demoras

Convocatoria abierta: artistas de La Rioja podrán participar en el Salón Nacional de Artes Visuales
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar