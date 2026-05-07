Jueves, 7 de Mayo 2026
El Plan Estratégico Minero 2026-2030 promete nuevas oportunidades para La Rioja
La Rioja

El Plan Estratégico Minero 2026-2030 promete nuevas oportunidades para La Rioja

La secretaria de Minería, Ivana Guardia, presentó el Plan Estratégico Minero 2026-2030, que busca modernizar la minería en La Rioja y fomentar la confianza entre comunidades. Este plan incluye cinco ejes clave y promueve inversiones y sostenibilidad en todos los departamentos.

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La presentación del Plan Estratégico Minero 2026-2030 por parte de la secretaria de Minería, Ivana Guardia, marca un hito en la búsqueda de un desarrollo sostenible en La Rioja. Este plan, que se considera una “hoja de ruta”, fue elaborado en colaboración con sectores públicos, privados y académicos, con el objetivo de establecer una minería con “identidad riojana”.

El documento se fundamenta en cinco ejes: modernización institucional, inversiones, ambiente, educación y comunicación. Guardia mencionó la importancia de actualizar las leyes mineras y de capacitar a proveedores locales y mujeres para su inclusión en el sector. Además, subrayó la necesidad de mejorar la comunicación con las comunidades para generar confianza y transparencia en la actividad minera.

La funcionaria también destacó el potencial minero de los 18 departamentos de la provincia, sugiriendo que la diversidad en las actividades mineras podría maximizar los beneficios económicos y sociales. El plan es crucial para el desarrollo económico de La Rioja, especialmente en un contexto donde se buscan alternativas para fortalecer la economía local.

Las expectativas en torno a este plan son positivas, con la esperanza de que fomente la inversión y garantice un desarrollo que beneficie a todos los habitantes de la provincia.

Etiquetas: la rioja minería plan estratégico minero economía local inversiones medio ambiente
TL;DR

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