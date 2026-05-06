Convocatoria abierta: artistas de La Rioja podrán participar en el Salón Nacional de Artes Visuales

Este año, el Salón Nacional de Artes Visuales busca enriquecer el patrimonio cultural de La Rioja y promover la producción artística a nivel nacional. La convocatoria está abierta a artistas mayores de 18 años de Argentina y extranjeros con residencia legal comprobable de al menos 2 años.
Las obras deberán abordar temáticas diversas utilizando distintas técnicas y materiales en el ámbito de las artes visuales. Este evento no solo pretende fomentar la creatividad, sino también acercar el arte a un público más amplio, promoviendo una interacción enriquecedora entre la comunidad y los artistas.
Las inscripciones estarán abiertas desde el 6 de mayo hasta el 6 de agosto de 2026. Los interesados pueden consultar las bases y condiciones en el perfil de @artesvisualesculturas en redes sociales. Para más información, pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].
La organización de este salón reitera el compromiso del Gobierno provincial con la cultura y el arte, creando un espacio para valorar las expresiones artísticas. Se espera una amplia participación de artistas de todo el país, lo que fortalecerá el sentido de comunidad a través del arte en La Rioja.