Iluminación renovada en canchas del Lawn Tennis Club beneficia a deportistas locales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La inauguración de la nueva iluminación en el Lawn Tennis Club La Rioja se llevó a cabo el 5 de mayo por el gobernador Ricardo Quintela. Esta obra, realizada por la empresa EDELaR, tiene como objetivo extender los horarios de uso de las canchas y potenciar las competencias deportivas en la región. Quintela destacó que este proyecto representó un gran desafío para la empresa debido al espacio reducido donde se realizó la instalación.

El gobernador enfatizó la importancia de la colaboración entre EDELaR y el Lawn Tennis Club, afirmando que estos esfuerzos conjuntos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la comunidad. La nueva iluminación permitirá la realización de torneos de diferentes niveles, desde regionales hasta nacionales, gracias a las canchas que ahora cuentan con una adecuada iluminación.

Durante el evento, también se mencionó la decisión de la provincia de mantener congelados los costos de servicios esenciales, tales como agua y energía. En este contexto, Quintela reafirmó la necesidad de un Estado presente que responda a las demandas de la comunidad. El director de EDELaR, Jerónimo Quintela, también participó en la inauguración, resaltando el trabajo en equipo que hizo posible esta obra.