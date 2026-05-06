Miércoles, 6 de Mayo 2026
Iluminación renovada en canchas del Lawn Tennis Club beneficia a deportistas locales
La Rioja

Iluminación renovada en canchas del Lawn Tennis Club beneficia a deportistas locales

Se inauguró en el Lawn Tennis Club La Rioja una nueva iluminación que permitirá el uso extendido de sus canchas y la realización de torneos de mayor envergadura. La obra incluye seis canchas iluminadas con 12 estructuras de 10 metros y 24 artefactos de 300 vatios cada uno.

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La inauguración de la nueva iluminación en el Lawn Tennis Club La Rioja se llevó a cabo el 5 de mayo por el gobernador Ricardo Quintela. Esta obra, realizada por la empresa EDELaR, tiene como objetivo extender los horarios de uso de las canchas y potenciar las competencias deportivas en la región. Quintela destacó que este proyecto representó un gran desafío para la empresa debido al espacio reducido donde se realizó la instalación.

El gobernador enfatizó la importancia de la colaboración entre EDELaR y el Lawn Tennis Club, afirmando que estos esfuerzos conjuntos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la comunidad. La nueva iluminación permitirá la realización de torneos de diferentes niveles, desde regionales hasta nacionales, gracias a las canchas que ahora cuentan con una adecuada iluminación.

Durante el evento, también se mencionó la decisión de la provincia de mantener congelados los costos de servicios esenciales, tales como agua y energía. En este contexto, Quintela reafirmó la necesidad de un Estado presente que responda a las demandas de la comunidad. El director de EDELaR, Jerónimo Quintela, también participó en la inauguración, resaltando el trabajo en equipo que hizo posible esta obra.

Etiquetas: la rioja iluminación lawn tennis club obras públicas ricardo quintela deporte
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