Congelamiento de tarifas de transporte: beneficios para estudiantes en La Rioja

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El Gobierno provincial ha implementado una estrategia para apoyar a los ciudadanos frente a la situación económica actual, destacando el congelamiento de las tarifas del transporte público de pasajeros. Este servicio, gestionado por una empresa estatal, mantendrá el costo del pasaje en mil pesos, buscando ofrecer previsibilidad a los usuarios que dependen de este sistema para sus actividades diarias.

Además, se ha ratificado la continuidad del Boleto Estudiantil Gratuito, fundamental para facilitar el acceso a la educación. Este beneficio permite que más de 70.000 estudiantes, desde nivel inicial hasta universitario, accedan a sus instituciones educativas sin que el costo del transporte sea un impedimento para sus familias.

La decisión de congelar tarifas es parte de un conjunto de medidas destinadas a prevenir que las variaciones en los costos operativos afecten a los usuarios. Al ser un servicio estatal, el Ejecutivo puede regular los precios y asegurar que se mantengan en mil pesos por tiempo indeterminado.