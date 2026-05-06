Obras en Ruta 75: vecinos celebran la reactivación y el nuevo túnel en dos años

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La obra civil en la zona de trabajo comenzó su fase administrativa y logística hace dos meses, con tareas de impermeabilización que iniciaron la semana pasada. Para principios de junio, se prevé el inicio de excavaciones en un túnel de aproximadamente 500 metros, con un plazo de finalización estimado en 24 meses y la contratación de unas 80 personas.

La empresa Paolini lidera el proyecto, apoyándose en subcontrataciones para tareas específicas. Se estima que para julio esté finalizado un tramo de la calzada, y las autoridades aseguraron que el tránsito no sufrirá interrupciones significativas, salvo en momentos puntuales para el traslado de maquinaria pesada.

Alexis Wol, administrador del organismo, desmintió rumores sobre recortes presupuestarios en Vialidad Nacional, afirmando que se cumple con el pago de sueldos y viáticos. A pesar de conflictos gremiales pasados, las metas de mantenimiento y bacheo en rutas nacionales se mantienen activas, incluyendo áreas como Villa Mazán y Chilecito.

Wol también mencionó un deterioro del 30% en los caminos provinciales, atribuido a la falta de obras sostenidas. Sin embargo, confirmó la existencia de presupuestos aprobados para nuevos asfaltados en la Ruta 141, la Ruta 38 y la Ruta 79, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial.