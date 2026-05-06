Miércoles, 6 de Mayo 2026
11 mil estudiantes de 285 escuelas en La Rioja se beneficiarán con fondos del PAR Escuela
La Rioja

11 mil estudiantes de 285 escuelas en La Rioja se beneficiarán con fondos del PAR Escuela

Más de 11 mil estudiantes de La Rioja recibirán almuerzos a través del programa PAR Escuela, que garantiza seguridad alimentaria en 285 escuelas rurales y vulnerables. Esta iniciativa, con financiamiento mixto, apunta a mejorar el rendimiento académico y el desarrollo de los niños.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La implementación del programa PAR Escuela por parte del Gobierno riojano asegura almuerzos para más de 11 mil estudiantes en 285 establecimientos educativos situados en áreas rurales y vulnerables. Este programa, que es parte del Plan Alimentario Riojano, busca mejorar la seguridad alimentaria a través de un financiamiento mixto entre Nación y Provincia.

La secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, Lucía Díaz Chiavassa, destacó el esfuerzo provincial para implementar esta iniciativa, a pesar de las demoras en las transferencias nacionales. La gestión se realiza mediante una tarjeta bancarizada que permite a los establecimientos adquirir alimentos para los alumnos. Además, el equipo Nutrir ofrecerá talleres para asegurar que los menús tengan una adecuada calidad nutricional.

Díaz Chiavassa también mencionó la eficiencia administrativa de la provincia al indicar que se ha rendido el año 2025 al 100% y que ya se ha aprobado el proyecto para 2026. Resaltó la importancia de que los fondos fluyan de manera continua, ya que se trata de almuerzos esenciales para el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes en contextos vulnerables.

Con el programa PAR Escuela, se busca no solo mitigar la inseguridad alimentaria, sino también favorecer el rendimiento académico de los niños y jóvenes, contribuyendo así a su formación integral.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial programa par escuela seguridad alimentaria educación nutrición
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3609 articles →

Artículos relacionados

Congelamiento de tarifas de transporte: beneficios para estudiantes en La Rioja

Obras en Ruta 75: vecinos celebran la reactivación y el nuevo túnel en dos años

El Lawn Tennis de La Rioja brilla con nueva iluminación tras la inauguración del gobernador Quintela
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar