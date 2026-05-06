11 mil estudiantes de 285 escuelas en La Rioja se beneficiarán con fondos del PAR Escuela

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La implementación del programa PAR Escuela por parte del Gobierno riojano asegura almuerzos para más de 11 mil estudiantes en 285 establecimientos educativos situados en áreas rurales y vulnerables. Este programa, que es parte del Plan Alimentario Riojano, busca mejorar la seguridad alimentaria a través de un financiamiento mixto entre Nación y Provincia.

La secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, Lucía Díaz Chiavassa, destacó el esfuerzo provincial para implementar esta iniciativa, a pesar de las demoras en las transferencias nacionales. La gestión se realiza mediante una tarjeta bancarizada que permite a los establecimientos adquirir alimentos para los alumnos. Además, el equipo Nutrir ofrecerá talleres para asegurar que los menús tengan una adecuada calidad nutricional.

Díaz Chiavassa también mencionó la eficiencia administrativa de la provincia al indicar que se ha rendido el año 2025 al 100% y que ya se ha aprobado el proyecto para 2026. Resaltó la importancia de que los fondos fluyan de manera continua, ya que se trata de almuerzos esenciales para el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes en contextos vulnerables.

Con el programa PAR Escuela, se busca no solo mitigar la inseguridad alimentaria, sino también favorecer el rendimiento académico de los niños y jóvenes, contribuyendo así a su formación integral.