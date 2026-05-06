Miércoles, 6 de Mayo 2026
Estudiantes y usuarios de transporte se beneficiarán con tarifas estables en La Rioja
La Rioja

Estudiantes y usuarios de transporte se beneficiarán con tarifas estables en La Rioja

Más de 70.000 estudiantes en La Rioja se beneficiarán de la continuidad del Boleto Estudiantil Gratuito, con tarifas congeladas en mil pesos, asegurando su acceso a la educación. Esta medida busca mitigar el impacto económico en las familias y reafirma el compromiso provincial con la juventud.

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La decisión de la Provincia de **mantener sin cambios** las tarifas del **transporte público** y el **Boleto Estudiantil Gratuito** busca asegurar que el costo de los traslados no sea una barrera económica para las familias. Más de **70.000 estudiantes** se benefician diariamente de esta medida, que es fundamental para facilitar el acceso a la educación en diversos niveles.

El gobierno provincial ha optado por congelar las tarifas, fijando el valor en **mil pesos** por tiempo indeterminado, como parte de acciones preventivas frente a posibles fluctuaciones en los costos operativos. La empresa encargada del servicio es de gestión estatal, lo que permite al Ejecutivo intervenir en la estructura de costos.

Esta política es bien recibida por padres y estudiantes, quienes consideran que la educación no debe verse afectada por cuestiones económicas. La estabilidad en las tarifas del transporte público también responde a las preocupaciones de la comunidad en un contexto económico complejo, donde el acceso al transporte es vital para actividades educativas y laborales.

Al priorizar el Boleto Estudiantil Gratuito, la Provincia reafirma su compromiso con la **educación** y el **bienestar de la juventud**, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y fomentando la inclusión en el sistema educativo.

Etiquetas: la rioja boleto estudiantil gratuito transporte público política provincial inclusión educativa bienestar social
TL;DR

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