Miércoles, 6 de Mayo 2026
El Lawn Tennis de La Rioja brilla con nueva iluminación tras la inauguración del gobernador Quintela
La Rioja

El Lawn Tennis de La Rioja brilla con nueva iluminación tras la inauguración del gobernador Quintela

La nueva iluminación del Lawn Tennis Club La Rioja, con 12 estructuras de 10 metros y 24 artefactos, permitirá torneos provinciales y un uso extendido de las canchas. Esto fortalecerá la actividad deportiva y educativa en la comunidad.

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La inauguración de la nueva iluminación en el Lawn Tennis Club La Rioja tuvo lugar el 5 de mayo, con la presencia del gobernador Ricardo Quintela. Esta obra, que abarca seis canchas, tiene como objetivo fortalecer la actividad deportiva en la institución.

Quintela destacó el desafío que representó el proyecto para la empresa encargada, resaltando la colaboración entre el Estado provincial, el club y la empresa. Según el gobernador, este tipo de iniciativas son clave para mejorar la calidad de vida de la comunidad, permitiendo extender los horarios de uso y facilitar la organización de torneos a diferentes niveles.

El director de EDELAR, Jerónimo Quintela, proporcionó detalles técnicos sobre la instalación, que incluye 12 estructuras de 10 metros de altura y 24 artefactos de 300 vatios. La infraestructura está diseñada para durar alrededor de 30.000 horas, lo que representa aproximadamente 10 años de funcionamiento.

El presidente del club, Ariel Vidable, subrayó la importancia de la obra en el desarrollo educativo y deportivo de los niños y niñas. El evento también contó con la asistencia del intendente Armando Molina y del secretario de Deportes, Jorge Córdoba, quienes apoyan la iniciativa del Gobierno provincial para promover el deporte como una herramienta de inclusión y desarrollo social.

Etiquetas: la rioja inauguración iluminación lawn tennis club deporte gobierno provincial
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