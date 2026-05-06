Miércoles, 6 de Mayo 2026
Empleo Joven 2026: nuevas oportunidades laborales para jóvenes de Sanagasta
La Rioja

Empleo Joven 2026: nuevas oportunidades laborales para jóvenes de Sanagasta

El programa Empleo Joven 2026 busca integrar a jóvenes de 18 a 24 años en el mercado laboral mediante prácticas y capacitaciones en Sanagasta, promoviendo su desarrollo en un contexto económico complicado.

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El programa Empleo Joven 2026, impulsado por el gobernador Ricardo Quintela, fue relanzado en Sanagasta con la participación del diputado Federico Sbiroli y el intendente Luis Flores. Esta iniciativa, que comenzó en 2020, está dirigida a jóvenes de entre 18 y 24 años, brindándoles la oportunidad de acceder a su primera experiencia laboral en el sector privado.

Durante el evento, se destacó la importancia de ofrecer prácticas laborales en comercios e industrias locales, así como capacitaciones gratuitas y un incentivo económico para los participantes. Sbiroli enfatizó que es esencial que el Estado apoye a la juventud en momentos difíciles, generando herramientas reales para su crecimiento y desarrollo personal.

La iniciativa no solo busca facilitar la inserción laboral de los jóvenes, sino también equiparlos con habilidades demandadas en el mercado laboral, mejorando así su empleabilidad. En un contexto económico complicado, el programa se presenta como un paso crucial para fomentar un desarrollo sostenible y devolver la esperanza a los jóvenes de La Rioja.

Etiquetas: la rioja sanagasta empleo joven 2026 gobierno provincial políticas públicas capacitación laboral
TL;DR

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