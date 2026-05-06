Miércoles, 6 de Mayo 2026
Universidades de La Rioja se unen para mejorar la capacitación profesional en la provincia
La Rioja

Universidades de La Rioja se unen para mejorar la capacitación profesional en la provincia

El Tribunal Superior de Justicia firmó convenios con universidades para mejorar la capacitación de la Función Judicial. Este proceso incluye a la Universidad Nacional de La Rioja y busca fortalecer las prácticas pre profesionales. La colaboración promete un impacto positivo en la comunidad educativa.

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) firmó convenios con diversas universidades y organismos públicos para mejorar la capacitación de los integrantes de la Función Judicial. El acto fue presidido por el Dr. Claudio Nicolás Saúl, acompañado por los jueces Dres. Gabriela Asís y Claudio Ana, así como la Dra. Paola Bordón, directora de la Escuela de Capacitación Judicial.

Entre los acuerdos, se firmó un acta complementaria con la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), representada por el Ing. Luis Oscar Oviedo y la Dra. Silvana Lara. También se formalizaron convenios con la Universidad Siglo 21 y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, con la presencia del Secretario Delfor Brizuela.

La Dra. Marcela Ortega, directora de la sede La Rioja de la Universidad Blas Pascal, resaltó los beneficios del convenio firmado, destacando la apertura de la institución a nuevas propuestas académicas. Además, el Lic. Fabián Calderón, coordinador de la Fundación Barceló, enfatizó la importancia de las prácticas pre profesionales en el ámbito judicial, sobre todo para estudiantes de psicología, quienes ganan experiencia en contextos institucionales.

Etiquetas: la rioja unlar capacitación judicial convenios educación justicia
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