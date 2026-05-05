Miércoles, 6 de Mayo 2026
15.000 estudiantes riojanos recibirán la Tarjeta PAR: un apoyo clave para su educación
La Rioja

15.000 estudiantes riojanos recibirán la Tarjeta PAR: un apoyo clave para su educación

El Ministro de Desarrollo Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, anunció la acreditación de fondos para la Tarjeta PAR Estudiantil, beneficiando a 15.000 estudiantes en La Rioja. Esta medida busca aliviar el gasto diario y garantizar que los jóvenes puedan continuar sus estudios sin obstáculos económicos.

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La Tarjeta PAR Estudiantil ha sido acreditada, beneficiando a 15.000 estudiantes en la provincia. Esta medida, anunciada por el Ministro de Desarrollo Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, busca aliviar el gasto diario de los jóvenes y evitar que las dificultades económicas interfieran con su educación.

El programa permite a los beneficiarios acceder a recursos esenciales como material didáctico, transporte y alimentación. Las autoridades provinciales subrayan la importancia de esta herramienta para acompañar la formación y asegurar que el Estado brinde apoyo donde más se necesita.

La implementación de la Tarjeta también tiene un impacto positivo en las familias, aliviando la carga económica. En un momento donde la educación pública enfrenta desafíos, esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno provincial con el bienestar educativo y social de los jóvenes en La Rioja.

Etiquetas: la rioja educación tarjeta par estudiantil gobierno provincial inclusión social jóvenes
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