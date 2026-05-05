15.000 estudiantes de La Rioja recibirán la Tarjeta PAR para acceder a beneficios educativos

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El Ministro de Desarrollo Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, anunció la acreditación de los fondos para la Tarjeta PAR Estudiantil, una medida que beneficiará a cerca de 15.000 alumnos en la provincia. Este soporte económico está diseñado para aliviar los gastos diarios que enfrentan los estudiantes en su formación académica.

La tarjeta permitirá cubrir necesidades básicas relacionadas con la educación, como transporte y materiales, con el objetivo de evitar que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo para la continuidad de los estudios. Desde el gobierno, se destacó que esta herramienta busca acompañar a los jóvenes y asegurar el apoyo estatal donde más se necesita.

La comunidad educativa ha recibido la noticia con optimismo, considerándola una respuesta a demandas históricas de estudiantes y familias. La implementación de este beneficio representa un avance en la política educativa provincial, promoviendo la inclusión y garantizando el acceso a una educación de calidad en un contexto económico desafiante.

Con esta iniciativa, se espera que un número considerable de jóvenes pueda concentrarse en sus estudios, aliviando la carga financiera que a menudo interfiere en su desarrollo académico.