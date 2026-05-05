Martes, 5 de Mayo 2026
15.000 estudiantes de La Rioja recibirán la Tarjeta PAR para acceder a beneficios educativos
La Rioja

15.000 estudiantes de La Rioja recibirán la Tarjeta PAR para acceder a beneficios educativos

Cerca de 15.000 alumnos de La Rioja se beneficiarán con la Tarjeta PAR Estudiantil, que busca aliviar gastos diarios y asegurar la continuidad de sus estudios. Esta medida representa un avance significativo en la política educativa provincial.

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El Ministro de Desarrollo Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, anunció la acreditación de los fondos para la Tarjeta PAR Estudiantil, una medida que beneficiará a cerca de 15.000 alumnos en la provincia. Este soporte económico está diseñado para aliviar los gastos diarios que enfrentan los estudiantes en su formación académica.

La tarjeta permitirá cubrir necesidades básicas relacionadas con la educación, como transporte y materiales, con el objetivo de evitar que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo para la continuidad de los estudios. Desde el gobierno, se destacó que esta herramienta busca acompañar a los jóvenes y asegurar el apoyo estatal donde más se necesita.

La comunidad educativa ha recibido la noticia con optimismo, considerándola una respuesta a demandas históricas de estudiantes y familias. La implementación de este beneficio representa un avance en la política educativa provincial, promoviendo la inclusión y garantizando el acceso a una educación de calidad en un contexto económico desafiante.

Con esta iniciativa, se espera que un número considerable de jóvenes pueda concentrarse en sus estudios, aliviando la carga financiera que a menudo interfiere en su desarrollo académico.

Etiquetas: la rioja educación tarjeta par estudiantil gobierno provincial apoyo a estudiantes inclusión educativa
TL;DR

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