Martes, 5 de Mayo 2026
Pagos retroactivos de ANSES: ¿cómo impacta a los jubilados de La Rioja?
La Rioja

Pagos retroactivos de ANSES: ¿cómo impacta a los jubilados de La Rioja?

La Asociación 10 de Abril confirmó que ANSES aprobó la liquidación de haberes adeudados a retirados de seguridad, tras un mes de espera por reestructuraciones administrativas.

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La Asociación 10 de Abril, a través de su presidente Carlos Herváez, informó sobre las complicaciones en el pago del último aumento a los retirados y pensionados de las fuerzas de seguridad. La demora, que se extendió un mes adicional, se atribuye a la complejidad administrativa que implica el régimen previsional no transferido y a cambios en la normativa nacional.

Herváez aclaró que esta situación no se debe a la gestión del gobierno provincial, sino a la reestructuración en los sistemas previsionales del Ministerio de Capital Humano de la Nación. La reciente homologación de la ley y la digitalización de datos en ANSES provocaron un retraso que afecta a varias provincias, incluyendo La Rioja.

Recientemente, ANSES confirmó la aprobación de la documentación enviada por la provincia, lo que permitirá la liquidación de los haberes adeudados, que incluyen la retroactividad de cuatro meses y el proporcional del medio aguinaldo. Herváez destacó la importancia de esta noticia para los beneficiarios, quienes esperaban con ansiedad el pago correspondiente.

El presidente de la asociación también se refirió a las críticas hacia las autoridades provinciales, indicando que estas son infundadas y buscan desestabilizar la paz social. Hizo un llamado a la calma y a evitar conflictos innecesarios entre los retirados.

Etiquetas: la rioja asociación 10 de abril seguridad social aumento salarial gobierno provincial anses
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