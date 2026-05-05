Martes, 5 de Mayo 2026
Jóvenes de General Ortiz de Ocampo celebran su compromiso con la Constitución en acto emotivo
La Rioja

Jóvenes de General Ortiz de Ocampo celebran su compromiso con la Constitución en acto emotivo

Estudiantes de Milagro y Catuna realizaron la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y Provincial, destacando el compromiso cívico y la importancia de la educación en democracia. La vicegobernadora Teresita Madera subrayó el valor de la Constitución de La Rioja y derechos esenciales como la conectividad y el acceso al agua.

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En las localidades de Milagro y Catuna, se llevaron a cabo actos de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y Provincial, con la participación de la vicegobernadora Teresita Madera y el intendente Jorge Salomón. Este evento resalta el compromiso de los estudiantes con la democracia y su formación cívica.

El primer acto se realizó en la Escuela de Comercio Mary O. Graham y el Colegio Secundario Milagro, donde alumnos de 3° año realizaron su juramento. Posteriormente, se trasladaron a Catuna, donde estudiantes del Colegio Secundario de Catuna, Ambil y Olpas también hicieron lo propio, en una jornada significativa.

Durante su discurso, Madera enfatizó que este compromiso no es meramente formal, sino un paso hacia la formación de ciudadanos responsables. Destacó la importancia de la Constitución Provincial, resaltando su enfoque en derechos avanzados, inclusión y participación. Asimismo, mencionó la inclusión de derechos de cuarta generación, como el acceso a la conectividad y la protección de datos.

Por su parte, la supervisora Beatriz Gonzales subrayó que estos actos son fundamentales en la vida escolar, fortaleciendo la conexión de los estudiantes con los valores democráticos y la comunidad.

Etiquetas: la rioja catuna jura de lealtad educación cívica teresita madera democracia
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