Martes, 5 de Mayo 2026
La Rioja implementa congelamiento de tarifas y reducción del 20% en cuotas de vivienda
La Rioja

La Rioja implementa congelamiento de tarifas y reducción del 20% en cuotas de vivienda

El Gobierno de La Rioja congelará los servicios esenciales y reducirá en un 20% las cuotas de los planes de vivienda social hasta el 31 de agosto. Esta medida busca aliviar a las familias en un contexto económico complejo, donde el 97% no tiene acceso al crédito.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno provincial de La Rioja ha decidido congelar los servicios esenciales y aplicar una reducción del 20% en las cuotas de los planes de vivienda social hasta el 31 de agosto. Esta medida, anunciada por el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, busca proteger el poder adquisitivo de las familias y se diferencia de las políticas de ajuste a nivel nacional.

Puy Soria resaltó la relevancia de la decisión del gobernador Ricardo Quintela, indicando que las cuotas se mantendrán según los tarifarios vigentes al 30 de abril. Esta iniciativa es considerada un alivio en un contexto económico complicado, donde se prevé que la adecuación de sistemas informáticos para el recupero de cuotas finalice en los primeros 15 días de mayo.

La reducción también se aplicará a todos los programas de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (APVyU), facilitando el acceso a la vivienda en un momento donde el 97% de los habitantes no tiene acceso al crédito. El ministro advirtió sobre el crecimiento de la demanda y las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a la vivienda, contrastando con la paralización de la obra pública y las restricciones al crédito a nivel nacional.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial vivienda social congelamiento de cuotas política habitacional ariel puy soria
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3579 articles →

Artículos relacionados

15.000 estudiantes de La Rioja recibirán la Tarjeta PAR para acceder a beneficios educativos

Aumento salarial para jubilados policiales y penitenciarios en La Rioja: ¿qué significará para ellos?

Pagos retroactivos de ANSES: ¿cómo impacta a los jubilados de La Rioja?
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar