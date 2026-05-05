La Rioja implementa congelamiento de tarifas y reducción del 20% en cuotas de vivienda

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El Gobierno provincial de La Rioja ha decidido congelar los servicios esenciales y aplicar una reducción del 20% en las cuotas de los planes de vivienda social hasta el 31 de agosto. Esta medida, anunciada por el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, busca proteger el poder adquisitivo de las familias y se diferencia de las políticas de ajuste a nivel nacional.

Puy Soria resaltó la relevancia de la decisión del gobernador Ricardo Quintela, indicando que las cuotas se mantendrán según los tarifarios vigentes al 30 de abril. Esta iniciativa es considerada un alivio en un contexto económico complicado, donde se prevé que la adecuación de sistemas informáticos para el recupero de cuotas finalice en los primeros 15 días de mayo.

La reducción también se aplicará a todos los programas de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (APVyU), facilitando el acceso a la vivienda en un momento donde el 97% de los habitantes no tiene acceso al crédito. El ministro advirtió sobre el crecimiento de la demanda y las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a la vivienda, contrastando con la paralización de la obra pública y las restricciones al crédito a nivel nacional.