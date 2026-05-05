Martes, 5 de Mayo 2026
Aumento salarial para jubilados policiales y penitenciarios en La Rioja: ¿qué significará para ellos?
La Rioja

Aumento salarial para jubilados policiales y penitenciarios en La Rioja: ¿qué significará para ellos?

Más de 3.100 jubilados y pensionados de la Policía y el Servicio Penitenciario de La Rioja recibirán un aumento retroactivo a febrero, elevando el haber mínimo a $847.206. Este ajuste busca mejorar su poder adquisitivo en un contexto de inflación.

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Más de 3.100 personas jubiladas y pensionadas de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial se verán beneficiadas por un incremento en sus haberes, anunciado por el Gobierno provincial de La Rioja. Este aumento se aplicará en el mes de junio, con efectos retroactivos desde febrero de este año, buscando equiparar los haberes con la escala salarial actual del personal en actividad.

La Secretaría de Gestión Previsional, bajo el liderazgo de Sandra Vanni, confirmó que el pago retroactivo se recibirá junto con los haberes correspondientes a junio. Además, el haber mínimo se establecerá en $847.206, garantizando que ningún beneficiario reciba menos de esta cantidad, a la que se sumará un adicional de $126.900 por concepto de “quincenita”.

Esta decisión, dispuesta por el gobernador Ricardo Quintela mediante el Decreto Nº 129/2026 y ratificada por la Ley Provincial N.º 10.327, forma parte de una política de recomposición de ingresos para el sector previsional. Los beneficiarios podrán acudir a la Dirección General de Gestión Previsional en San Nicolás de Bari (O) N.º 838, de 8 a 13 horas, a partir del 20 de este mes.

Este ajuste se presenta en un contexto de creciente inflación y aumento del costo de vida, lo que ha impactado negativamente en el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Así, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con la mejora de las condiciones de vida de quienes han servido en las fuerzas de seguridad.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial jubilados aumento de haberes política previsional inflación
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