Nuevo programa 'Empleo Joven 2026' busca oportunidades laborales para la juventud riojana

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El programa «Empleo Joven 2026» fue lanzado oficialmente este martes por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el Salón Coty Agost. La iniciativa tiene como objetivo integrar a 500 jóvenes al mercado laboral, ofreciendo capacitación y formación para mejorar sus oportunidades de empleo.

Durante el evento, Quintela destacó la importancia de la colaboración entre los intendentes y el Centro Comercial para llevar a cabo este proyecto, que busca aliviar las dificultades económicas actuales. Reconoció la compleja situación nacional y la crisis que afecta a empresas y comercios, subrayando el rol activo del gobierno provincial como agente de cambio.

Este programa se enmarca en un contexto de creciente desempleo juvenil, y se prevé que su implementación comience a generar resultados en el corto plazo, beneficiando tanto a los jóvenes como a los emprendimientos locales. Las autoridades locales expresaron su optimismo respecto al impacto positivo que tendrá en la comunidad.