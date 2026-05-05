Nuevo programa 'Empleo Joven 2026' busca oportunidades laborales para la juventud riojana

El programa «Empleo Joven 2026» fue lanzado oficialmente este martes por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el Salón Coty Agost. La iniciativa tiene como objetivo integrar a 500 jóvenes al mercado laboral, ofreciendo capacitación y formación para mejorar sus oportunidades de empleo.
Durante el evento, Quintela destacó la importancia de la colaboración entre los intendentes y el Centro Comercial para llevar a cabo este proyecto, que busca aliviar las dificultades económicas actuales. Reconoció la compleja situación nacional y la crisis que afecta a empresas y comercios, subrayando el rol activo del gobierno provincial como agente de cambio.
Este programa se enmarca en un contexto de creciente desempleo juvenil, y se prevé que su implementación comience a generar resultados en el corto plazo, beneficiando tanto a los jóvenes como a los emprendimientos locales. Las autoridades locales expresaron su optimismo respecto al impacto positivo que tendrá en la comunidad.