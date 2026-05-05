Martes, 5 de Mayo 2026
Nuevo programa 'Empleo Joven 2026' busca oportunidades laborales para la juventud riojana
La Rioja

Nuevo programa 'Empleo Joven 2026' busca oportunidades laborales para la juventud riojana

El programa «Empleo Joven 2026» buscará integrar a 500 jóvenes al mercado laboral mediante capacitación, en un contexto de creciente desempleo juvenil y crisis económica. La iniciativa promete ser clave para reactivar la economía local y apoyar a emprendimientos que enfrentan dificultades.

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El programa «Empleo Joven 2026» fue lanzado oficialmente este martes por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el Salón Coty Agost. La iniciativa tiene como objetivo integrar a 500 jóvenes al mercado laboral, ofreciendo capacitación y formación para mejorar sus oportunidades de empleo.

Durante el evento, Quintela destacó la importancia de la colaboración entre los intendentes y el Centro Comercial para llevar a cabo este proyecto, que busca aliviar las dificultades económicas actuales. Reconoció la compleja situación nacional y la crisis que afecta a empresas y comercios, subrayando el rol activo del gobierno provincial como agente de cambio.

Este programa se enmarca en un contexto de creciente desempleo juvenil, y se prevé que su implementación comience a generar resultados en el corto plazo, beneficiando tanto a los jóvenes como a los emprendimientos locales. Las autoridades locales expresaron su optimismo respecto al impacto positivo que tendrá en la comunidad.

Etiquetas: la rioja empleo joven 2026 gobierno provincial economía capacitación laboral jóvenes
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