Martes, 5 de Mayo 2026
Estudiantes riojanos expresan su compromiso con la Constitución en acto oficial
La Rioja

Estudiantes riojanos expresan su compromiso con la Constitución en acto oficial

Gobernador Quintela encabezó la promesa de lealtad a la Constitución en el Colegio Provincial N° 1, destacando el compromiso cívico de los jóvenes riojanos.

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El gobernador Ricardo Quintela encabezó este lunes el acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial en el Colegio Provincial N° 1 Joaquín V. González. Durante la ceremonia, alumnos y alumnas formalizaron su compromiso con la vida democrática y la ciudadanía, en un evento que subrayó la importancia de los valores democráticos y la identidad riojana.

Quintela destacó el valor de este momento en la formación de los jóvenes, afirmando que “hoy es un día muy especial y significativo en su formación. Al prestar la promesa de lealtad a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial, están asumiendo un compromiso con los valores más profundos de nuestra democracia y de nuestra identidad riojana”. En ese contexto, el mandatario remarcó que la Constitución Nacional es el pacto fundacional que organiza la vida en sociedad y garantiza derechos y libertades esenciales.

“Es la guía para nuestra convivencia y protege la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a la educación y la justicia social”, agregó. Asimismo, hizo hincapié en que la Constitución Provincial refleja la historia, la cultura y las aspiraciones de La Rioja. Quintela también resaltó el carácter activo de la promesa: “No están repitiendo palabras vacías, están asumiendo la responsabilidad de defender la democracia, respetar las instituciones, valorar el diálogo y rechazar toda forma de violencia o discriminación”.

En ese sentido, los convocó a ser ciudadanos comprometidos: “Significa comprometerse a ser ciudadanos activos, críticos y constructivos, que trabajen por una provincia y un país más justo e inclusivo”. También destacó el rol de la educación en la formación integral de los estudiantes: “La educación que reciben tiene como propósito no solo formarlos en conocimientos, sino también en valores cívicos, éticos y republicanos”. Por último, instó a los jóvenes a asumir este compromiso con responsabilidad: “Ustedes son el presente y el futuro de nuestra provincia. Que esta promesa sea el comienzo de un camino permanente con la ley, la tolerancia, el respeto y el bien común”.

Por su parte, el ministro de Educación, Ariel Martínez, resaltó que este acto implica un compromiso ciudadano fundamental. “Es el compromiso de resguardar las garantías y los derechos, pero principalmente de construir un futuro diferente”, sostuvo. En tanto, la rectora de la institución, Karina Díaz, subrayó el valor simbólico del acto y la importancia del acompañamiento del Estado en la comunidad educativa, enfatizando que “educar es una tarea compartida y un compromiso colectivo”.

En representación del alumnado, la estudiante Delfina Martínez expresó la relevancia de este momento: “Hoy comenzamos a reconocernos como ciudadanos y como parte activa de una sociedad que necesita de cada uno de nosotros”. “Decimos ‘sí, prometo’ con orgullo y responsabilidad, porque sabemos que este compromiso recién comienza”, concluyó. El acto se desarrolló en un clima de solemnidad y participación, reafirmando el rol de la escuela en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de los valores democráticos.

TL;DR

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