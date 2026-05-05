Estudiantes riojanos expresan su compromiso con la Constitución en acto oficial

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El gobernador Ricardo Quintela encabezó este lunes el acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial en el Colegio Provincial N° 1 Joaquín V. González. Durante la ceremonia, alumnos y alumnas formalizaron su compromiso con la vida democrática y la ciudadanía, en un evento que subrayó la importancia de los valores democráticos y la identidad riojana.

Quintela destacó el valor de este momento en la formación de los jóvenes, afirmando que “hoy es un día muy especial y significativo en su formación. Al prestar la promesa de lealtad a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial, están asumiendo un compromiso con los valores más profundos de nuestra democracia y de nuestra identidad riojana”. En ese contexto, el mandatario remarcó que la Constitución Nacional es el pacto fundacional que organiza la vida en sociedad y garantiza derechos y libertades esenciales.

“Es la guía para nuestra convivencia y protege la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a la educación y la justicia social”, agregó. Asimismo, hizo hincapié en que la Constitución Provincial refleja la historia, la cultura y las aspiraciones de La Rioja. Quintela también resaltó el carácter activo de la promesa: “No están repitiendo palabras vacías, están asumiendo la responsabilidad de defender la democracia, respetar las instituciones, valorar el diálogo y rechazar toda forma de violencia o discriminación”.

En ese sentido, los convocó a ser ciudadanos comprometidos: “Significa comprometerse a ser ciudadanos activos, críticos y constructivos, que trabajen por una provincia y un país más justo e inclusivo”. También destacó el rol de la educación en la formación integral de los estudiantes: “La educación que reciben tiene como propósito no solo formarlos en conocimientos, sino también en valores cívicos, éticos y republicanos”. Por último, instó a los jóvenes a asumir este compromiso con responsabilidad: “Ustedes son el presente y el futuro de nuestra provincia. Que esta promesa sea el comienzo de un camino permanente con la ley, la tolerancia, el respeto y el bien común”.

Por su parte, el ministro de Educación, Ariel Martínez, resaltó que este acto implica un compromiso ciudadano fundamental. “Es el compromiso de resguardar las garantías y los derechos, pero principalmente de construir un futuro diferente”, sostuvo. En tanto, la rectora de la institución, Karina Díaz, subrayó el valor simbólico del acto y la importancia del acompañamiento del Estado en la comunidad educativa, enfatizando que “educar es una tarea compartida y un compromiso colectivo”.

En representación del alumnado, la estudiante Delfina Martínez expresó la relevancia de este momento: “Hoy comenzamos a reconocernos como ciudadanos y como parte activa de una sociedad que necesita de cada uno de nosotros”. “Decimos ‘sí, prometo’ con orgullo y responsabilidad, porque sabemos que este compromiso recién comienza”, concluyó. El acto se desarrolló en un clima de solemnidad y participación, reafirmando el rol de la escuela en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de los valores democráticos.