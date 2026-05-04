Paseo Cultural de La Rioja diversifica su oferta gastronómica y genera nuevos empleos

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El Paseo Cultural de La Rioja se prepara para la apertura de un nuevo local gastronómico, tras la salida de la anterior concesionaria, Orígenes. La propuesta será llevada a cabo por un grupo de jóvenes empresarios locales que planean incluir una reconocida marca de hamburguesas en el Kilómetro Cero.

El nuevo establecimiento se ubicará en la esquina de Catamarca y Pelagio B. Luna dentro del Paseo Cultural. Los propietarios han manifestado su compromiso de mantener al personal del concesionario anterior, buscando así sostener y ampliar las fuentes laborales en la región. La apertura está prevista para septiembre.

Esta iniciativa no solo diversificará la oferta del Paseo Cultural, sino que también busca revitalizar la economía local, atrayendo un público más amplio, especialmente entre jóvenes de 15 a 40 años. La llegada de esta marca podría potenciar el turismo y el consumo en la zona, en un contexto en que el sector gastronómico ha enfrentado desafíos recientes.

Además, el Paseo Cultural ha servido como un importante punto de encuentro en la ciudad, ofreciendo diversas actividades y servicios que promueven la interacción social y cultural. La nueva propuesta se integrará a un variado mapa de opciones que incluye artesanías, espectáculos y eventos, consolidando la zona como un centro dinámico de actividades.