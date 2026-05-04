Reducción del 20% en cuotas de viviendas sociales beneficiará a miles de familias en La Rioja

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El Gobierno de La Rioja ha implementado una reducción del 20% en las cuotas de las viviendas adjudicadas a través de programas provinciales de urbanismo. Esta decisión, anunciada por el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos en medio de una crisis económica nacional.

Para beneficiarse de esta medida, los adjudicatarios deben estar al día con sus cuotas. Aquellos que presenten morosidad deberán regularizar su situación para acceder al descuento, garantizando equidad en el cumplimiento de pagos. El ministro enfatizó la diferencia entre la gestión provincial y el modelo del gobierno nacional, señalando que la filosofía de la administración del gobernador Ricardo Quintela prioriza la inversión social.

Además, Puy Soria criticó la política habitacional nacional, mencionando que la anulación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ha dificultado el acceso a créditos hipotecarios para el 97% de los riojanos. A pesar de la rebaja en las cuotas, la provincia enfrenta desafíos significativos debido a demoras en el envío de fondos nacionales y en los pagos de certificados de obra, lo que afecta la entrega de nuevas viviendas.