Martes, 5 de Mayo 2026
La comunidad de Portezuelo celebra el respaldo de Teresita Madera para la capilla San Nicolás
La Rioja

La comunidad de Portezuelo celebra el respaldo de Teresita Madera para la capilla San Nicolás

Teresita Madera visitó la Capilla San Nicolás en Portezuelo, donde se realizan mejoras para fortalecer el tejido social y promover la autogestión comunitaria. Estos avances apoyan la unión y el bienestar de las familias del pueblo.

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La Capilla San Nicolás de Portezuelo se está transformando mediante una serie de obras comunitarias que incluyen la ampliación de la cocina y un nuevo contrapiso. Estas mejoras no solo facilitan la preparación para las fiestas patronales, sino que también fortalecen la unión y el encuentro entre las familias del pueblo.

Durante una visita reciente, Teresita Madera destacó la importancia del trabajo solidario que lleva a cabo la comunidad. Su presencia resalta la necesidad de apoyar iniciativas que surgen del compromiso de los vecinos, quienes buscan mejorar su entorno y fomentar el sentido de pertenencia.

La capilla, además de ser un centro religioso, se está consolidando como un espacio fundamental para actividades culturales y sociales. La participación activa de los ciudadanos en estas obras refleja un compromiso colectivo hacia el bienestar común, evidenciando que la autogestión es clave para el desarrollo local.

Estas acciones tienen el potencial de transformar realidades al empoderar a los ciudadanos y promover la solidaridad. A medida que se culminan las obras, se refuerza la idea de que una comunidad unida es capaz de enfrentar los desafíos y construir un futuro esperanzador.

Etiquetas: portezuelo capilla san nicolás obras comunitarias fortalecimiento social teresita madera desarrollo local
TL;DR

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