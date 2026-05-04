Martes, 5 de Mayo 2026
Villa Unión reporta sismo de 4.0: vecinos sienten temblor durante la madrugada
La Rioja

Villa Unión reporta sismo de 4.0: vecinos sienten temblor durante la madrugada

Un sismo de magnitud 4.0 se registró en la madrugada de este lunes cerca de Villa Unión, con un hipocentro a solo 10 km de profundidad. Aunque se sintió en el Departamento Independencia, no hubo daños ni heridos. Las autoridades instan a la calma y a estar alertas ante posibles réplicas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 18 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un sismo de magnitud 4.0 se registró en la madrugada de este lunes, a las 06:06 am, afectando a los habitantes de Villa Unión y áreas cercanas. El epicentro se localizó a 23 km al sur de Villa Unión, en el Departamento Felipe Varela, con un hipocentro a solo 10 kilómetros de profundidad, lo que intensificó la percepción del temblor.

El movimiento sísmico duró aproximadamente 12 segundos, y aunque se sintió claramente en el Departamento Independencia y en gran parte del valle del Bermejo, no se han reportado daños materiales ni heridos. La comunidad, conocida por su actividad agrícola y ganadera, mostró sorpresa ante la intensidad del fenómeno, que interrumpió la tranquilidad habitual de la mañana.

Las autoridades locales instaron a la población a mantener la calma y estar alertas ante cualquier eventualidad. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) seguirá monitoreando la situación para evaluar posibles réplicas y proporcionar información actualizada.

Este evento sísmico resalta la importancia de la educación sobre la preparación ante sismos, a pesar de que La Rioja ha sido históricamente menos propensa a terremotos significativos en comparación con otras provincias argentinas.

Etiquetas: villa unión sismo inpres actividad sísmica la rioja alerta comunitaria
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3554 articles →

Artículos relacionados

El Ministerio de Educación avanza con el pago de haberes de abril a sus empleados

Estudiantes de La Rioja reafirmaron su compromiso con la Constitución en acto cívico

Paseo Cultural de La Rioja diversifica su oferta gastronómica y genera nuevos empleos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar