Villa Unión reporta sismo de 4.0: vecinos sienten temblor durante la madrugada

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Un sismo de magnitud 4.0 se registró en la madrugada de este lunes, a las 06:06 am, afectando a los habitantes de Villa Unión y áreas cercanas. El epicentro se localizó a 23 km al sur de Villa Unión, en el Departamento Felipe Varela, con un hipocentro a solo 10 kilómetros de profundidad, lo que intensificó la percepción del temblor.

El movimiento sísmico duró aproximadamente 12 segundos, y aunque se sintió claramente en el Departamento Independencia y en gran parte del valle del Bermejo, no se han reportado daños materiales ni heridos. La comunidad, conocida por su actividad agrícola y ganadera, mostró sorpresa ante la intensidad del fenómeno, que interrumpió la tranquilidad habitual de la mañana.

Las autoridades locales instaron a la población a mantener la calma y estar alertas ante cualquier eventualidad. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) seguirá monitoreando la situación para evaluar posibles réplicas y proporcionar información actualizada.

Este evento sísmico resalta la importancia de la educación sobre la preparación ante sismos, a pesar de que La Rioja ha sido históricamente menos propensa a terremotos significativos en comparación con otras provincias argentinas.