Lunes, 4 de Mayo 2026
Intensas obras de bacheo en La Capital mejorarán la transitabilidad tras las lluvias
La Rioja

Intensas obras de bacheo en La Capital mejorarán la transitabilidad tras las lluvias

La Municipalidad de la Capital implementará un plan intensivo de bacheo tras las lluvias que deterioraron calles, priorizando zonas críticas como el barrio 20 de Mayo. Se suspenderán eventos para destinar recursos a las demandas más urgentes.

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La Municipalidad de la Capital está implementando un plan de bacheo en respuesta a las solicitudes de los vecinos, como confirmó el secretario general, Gonzalo Bustos. Este plan intensivo se activará tras concluir la temporada de lluvias, que ha deteriorado considerablemente muchas calles, especialmente las de tierra.

Las recientes precipitaciones han complicado el acceso a viviendas y la circulación en diversas áreas. Bustos mencionó que hubo una alta demanda por reparaciones debido a los daños ocasionados por la lluvia. Para abordar esta situación, se ha reorganizado el operativo municipal, asignando equipos de trabajo a zonas específicas para asegurar un mantenimiento constante y mejoras graduales.

En mayo, se priorizarán las zonas críticas, como el barrio 20 de Mayo, afectado por problemas estructurales y vulnerabilidad tras el colapso de algunas viviendas. Bustos también anunció la suspensión de eventos tradicionales, como la noche de gala, destacando que los recursos disponibles se destinarán a las necesidades más urgentes de la comunidad.

El plan de bacheo contará con el apoyo del Gobierno provincial, que proporcionará asfalto, mientras que la municipalidad se encargará de su ejecución. Bustos defendió el uso de cemento en ciertos trabajos debido a la escasez de materiales, asegurando que se está haciendo el mejor uso posible de los recursos disponibles para responder a las demandas de los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja bacheo municipio gobierno provincial obras públicas barrio 20 de Mayo
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