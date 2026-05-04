Promesa de Lealtad a la Constitución: un evento clave para estudiantes del Colegio Provincial N° 1

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El 4 de mayo, el gobernador Ricardo Quintela presidirá el acto de la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y Provincial en el Colegio Provincial N° 1 «Joaquín V. González». La ceremonia comenzará a las 9:30 hs y contará con la participación de autoridades provinciales, alumnos y la comunidad educativa.

Este evento es crucial para la formación cívica de los jóvenes, quienes reafirman su compromiso con los valores democráticos. La ceremonia no solo fomenta el civismo, sino que también fortalece la conexión entre la educación y la participación activa en la vida política y social. La relevancia de la educación cívica se destaca en un contexto donde se busca aumentar la implicación de los jóvenes en estos ámbitos.

La colaboración de padres, docentes y autoridades será esencial para el éxito de esta iniciativa, que busca promover el desarrollo de una generación informada y comprometida con su comunidad y su país.