Congelamiento de tarifas en La Rioja: alivio para los usuarios hasta 2026

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El gobernador Ricardo Quintela presentó el lunes un paquete de medidas económicas destinado a mitigar la crisis que afecta a los ingresos de los ciudadanos. Entre las decisiones más relevantes, se incluye el congelamiento de precios en servicios esenciales como electricidad, agua, transporte e Internet. Quintela aseguró que hasta el 31 de agosto no se realizarán aumentos en las tarifas de estos servicios.

Durante su discurso, el gobernador enfatizó la necesidad de priorizar el acceso a servicios básicos, afirmando que son derechos humanos fundamentales según la Constitución Provincial. Los cuadros tarifarios se mantendrán sin cambios, respetando los valores vigentes al 30 de abril, lo que garantiza estabilidad en los costos de servicios públicos.

Una de las medidas más significativas es la intervención en las cuotas de viviendas otorgadas por la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (APVyU), donde se congelará el valor de las cuotas y se aplicará una bonificación del 20%. Esta acción busca aliviar la carga económica para muchas familias.

Quintela también criticó la situación macroeconómica del país, reconociendo el esfuerzo diario de trabajadores, jubilados y emprendedores para enfrentar la adversidad. Al concluir, hizo hincapié en la importancia de no ignorar los problemas económicos que afectan a la población.