Sismo de 4.9 grados causa preocupación en la población riojana tras el temblor de madrugada

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Un sismo de magnitud 4.9 se registró el 2 de mayo, a las 02:04 hora local, con epicentro a 79 km al sur de La Rioja y a 24 km al este de Patquía. Este fenómeno natural fue percibido en varias localidades cercanas, generando preocupación entre los habitantes. A pesar de la intensidad del temblor, no se han reportado daños significativos hasta el momento.

El Gobierno provincial ha activado protocolos de emergencia y está informando a la población sobre las medidas a seguir. Se insta a los ciudadanos a mantener la calma y a no entrar en pánico ante posibles réplicas. La profundidad del sismo fue de 10 km, lo que puede haber influido en la percepción del movimiento.

Expertos en sismología están analizando las causas del sismo y su posible impacto en la región. Este evento resalta la importancia de contar con un sistema de prevención ante desastres naturales, dado que La Rioja ha experimentado movimientos sísmicos en el pasado. Se espera que se realicen pronunciamientos de geólogos y simulacros para preparar a la población ante emergencias futuras.