Lunes, 4 de Mayo 2026
Sismo de 4.9 grados causa preocupación en la población riojana tras el temblor de madrugada
La Rioja

Sismo de 4.9 grados causa preocupación en la población riojana tras el temblor de madrugada

Un sismo de 4.9 se registró al sur de La Rioja, a 79 km de la ciudad, sin daños significativos hasta el momento. Las autoridades instan a mantener la calma y estar atentos a posibles réplicas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un sismo de magnitud 4.9 se registró el 2 de mayo, a las 02:04 hora local, con epicentro a 79 km al sur de La Rioja y a 24 km al este de Patquía. Este fenómeno natural fue percibido en varias localidades cercanas, generando preocupación entre los habitantes. A pesar de la intensidad del temblor, no se han reportado daños significativos hasta el momento.

El Gobierno provincial ha activado protocolos de emergencia y está informando a la población sobre las medidas a seguir. Se insta a los ciudadanos a mantener la calma y a no entrar en pánico ante posibles réplicas. La profundidad del sismo fue de 10 km, lo que puede haber influido en la percepción del movimiento.

Expertos en sismología están analizando las causas del sismo y su posible impacto en la región. Este evento resalta la importancia de contar con un sistema de prevención ante desastres naturales, dado que La Rioja ha experimentado movimientos sísmicos en el pasado. Se espera que se realicen pronunciamientos de geólogos y simulacros para preparar a la población ante emergencias futuras.

Etiquetas: la rioja sismo emergencia gobierno provincial seguridad actividad sísmica
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3538 articles →

Artículos relacionados

Intensas obras de bacheo en La Capital mejorarán la transitabilidad tras las lluvias

Promesa de Lealtad a la Constitución: un evento clave para estudiantes del Colegio Provincial N° 1

Restablecido el servicio de la línea troncal Norte-Sur tras inconvenientes en La Rioja capital
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar