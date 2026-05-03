La música como medio de expresión: Joaquín Luna Tello comparte su experiencia en La Rioja

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Joaquín Luna Tello, un destacado músico de La Rioja, ha compartido su visión sobre el arte musical en una reciente entrevista. En su trayectoria, ha enfatizado que la música no es solo un arte, sino también un oficio que requiere compromiso y sensibilidad. A través de su proyecto Casa Laurel, resalta la importancia de los encuentros en el proceso creativo, afirmando que la obra musical cobra sentido a partir de quienes la escuchan.

El regreso a La Rioja le ha permitido reencontrarse con su pasión por la producción musical y valorar su trabajo. Luna Tello recordó una conversación que transformó su perspectiva sobre la creación de canciones, reconociendo su valor y el impacto que puede tener en la vida de las personas. La música ha estado presente desde su infancia, influenciada por su familia de poetas y músicos, lo que lo llevó a enamorarse del cancionero popular argentino.

A pesar de su formación técnica, el músico sostiene que la emoción es primordial en su arte. “Cuando dejé de analizar cada detalle, volví a disfrutar de la música”, reflexionó. Su regreso también le ha permitido valorar el trabajo colectivo con otros artistas, encontrando un nuevo sentido en su labor musical en la región.