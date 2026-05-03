Abanderados de Chamical podrían recibir incentivos económicos por propuesta del concejal Flores

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El concejal de Chamical, Mario Flores, ha propuesto un proyecto de ordenanza que busca otorgar un reconocimiento económico a los estudiantes destacados de los Institutos de Formación Docente. Este incentivo está dirigido especialmente a los abanderados de la Bandera Argentina y de la Bandera de La Rioja, y se implementará inicialmente en los dos Institutos de Formación Docente Continua de la ciudad.

Flores mencionó que la idea es valorar el esfuerzo académico de los alumnos y que se evalúa la posibilidad de incluir a los escoltas en el futuro. Tras consultas con autoridades educativas, se están considerando modificaciones para hacer el proyecto más inclusivo. El concejal también destacó que el monto del incentivo se basará en las becas y pasantías actuales.

La propuesta se enmarca en el contexto del recambio de abanderados, que se llevará a cabo la próxima semana. Desde el Concejo Deliberante, se iniciarán conversaciones con el Ejecutivo municipal para asegurar que esta medida sea sostenible a largo plazo, más allá de ser solo un estímulo temporal.